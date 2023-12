GdS – Roma, Dybala può svincolarsi a 13 mln. E un’italiana potrebbe fare scherzetto

La clausola ha una doppia valenza: nel senso che vale per l'estero, mentre per le squadre italiane potrebbe essere annullata dalla Roma dietro un pagamento di un bonus al calciatore, tra i tre e i cinque mln e quindi un club italiano potrebbe comunque mettere in difficoltà i giallorossi avvicinando l'argentino per costringere la Roma a pagare quella cifra.