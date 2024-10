Una di queste sarebbe proprio quella di Rafa Leao in favore di Okafor: Fonseca non avrebbe gradito le parole del portoghese nel ritiro della nazionale ('Qui c'è un allenatore che crede in me', ndr). Trattamento uguale dovrebbe riguardare anche Abraham, che disobbedendo al proprio allenatore, aveva deciso di calciare il secondo rigore a Firenze scalzando Pulisic. A sinistra, al posto dello squalificato Theo Hernandez, è atteso Filippo Terracciano.