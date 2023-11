Gasperini: “Come contro l’Inter, con le big non alziamo il livello anche se…”

«Quando la squadra si libera di certe paure, come nel primo tempo, mette gli avversari in difficoltà, la partita era dalla nostra parte, ma abbiamo perso per un episodio come purtroppo ci sta capitando negli ultimi tempi. Manca qualcosa negli scontri diretti? Una grande squadra ti mette più in difficoltà, ti alza il livello e rischi di sbagliare. Le altre domeniche è stato il rigore regalato, oggi il rinvio, e le grandi squadre ne approfittano e ti costringono a sbagliare di più. Scamacca in panchina? Con l'Ucraina ha avuto difficoltà all'inizio e poi ha fatto cose buone. Era una partita che per le condizioni che ha doveva giocare De Ketelaere che nel secondo tempo è cresciuto e siamo andati avanti così. Autostima da prendere dall'Europa? Altro tipo di torneo, affronteremo un avversario forte e abbiamo bisogno di fare risultato per la qualificazione e poi fino a marzo non avremo altre partite e dovremo trovare continuità nei ruoli della squadra in campionato. Abbiamo valori importanti ma qualche errore di troppo ci penalizza, dobbiamo sintetizzare molto per essere competitivi».