VIDEO / Inter-Parma, Gilardino avvisa: "La squadra va forte, ecco cosa abbiamo cambiato"

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L’allenatore Alberto Gilardino ha convocato 24 calciatori per la sesta giornata di Serie A Enilive tra Inter e Parma, in programma domani alle 18.00 allo Stadio Meazza di Milano. Assenti Nicolussi Caviglia, Almqvist, Ndiaye e Valenti.

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Ecco la lista:

Portieri

40 Edoardo Corvi, 30 Giovanni Daffara, 22 Simone Ghidotti.

Difensori

27 Sascha Britschgi, 29 Franco Carboni, 15 Enrico Delprato, 70 Djibril Diallo, 72 Dominik Drobnič, 34 Diego Carlos Santos Silva, 37 Mariano Emir Troilo, 14 Emanuele Valeri.

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Centrocampisti

10 Adrian Bernabé, 8 Benjamin Cremaschi, 80 Giovanni Fabbian, 76 Simone Lontani, 16 Mandela Keita, 47 Abdou Salam Konate, 32 Christian Ordoñez, 4 Vincent Olivier Sierro.

Attaccanti

7 Ousmane Diallo Thiao, 23 Nesta Elphege, 20 Matija Frigan, 9 Jose David Romero, 19 El Bilal Toure.