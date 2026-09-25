Francesco Letizia dice sì all'eventuale passaggio di Piero Ausilio al Milan come direttore sportivo: ecco le sue dichiarazioni
VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin
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Francesco Letizia dice sì all'eventuale passaggio di Piero Ausilio al Milan come direttore sportivo. Dopo l'addio all'Inter, il dirigente è stato accostato anche ai rossoneri: e il giornalista di Sportitalia sarebbe favorevole a questo scenario. Ecco le sue parole CONTINUA A LEGGERE
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