Francesco Letizia dice sì all'eventuale passaggio di Piero Ausilio al Milan come direttore sportivo: ecco le sue dichiarazioni

Marco Astori
ausilio lascia inter

VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

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Francesco Letizia dice sì all'eventuale passaggio di Piero Ausilio al Milan come direttore sportivo. Dopo l'addio all'Inter, il dirigente è stato accostato anche ai rossoneri: e il giornalista di Sportitalia sarebbe favorevole a questo scenario. Ecco le sue parole CONTINUA A LEGGERE

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