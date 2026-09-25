Alfio Musmarra, su Youtube, ha raccontato gli ultimi aggiornamenti su Dimarco e il prolungamento di contratto con l'Inter

Matteo Pifferi
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Uno degli argomenti più urgenti, in casa Inter, da affrontare a stretto giro di posta è il rinnovo di Federico Dimarco. Il contratto attuale è in scadenza a giugno 2027 anche se il club ha l'opzione unilaterale per prolungarlo automaticamente fino al 2028.

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Nel giorno di Real Madrid-Inter, la dirigenza nerazzurra ha avuto un meeting con l'agente di Dimarco per un primo incontro dopo il quale dovrà strutturarsi poi la vera e propria trattativa.

Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha approfondito proprio la questione rinnovo Dimarco: "Avevo fatto qualche accenno prendendola un po' larga ma la questione Dimarco andrà affrontata nei modi e nei canali giusti e con la giusta comunicazione. Le parole di Dimarco hanno fatto storcere il naso alla dirigenza non sono state neanche troppo casuali, il giocatore si aspettava qualcosa di concreto e che non c'è stato. L'idea di Dimarco è di avere un contratto da top, ad oggi prende 4 mln più bonus, vorrebbe assestarsi tra quanto guadagna Barella, 6,5, e Bastoni che è a 6 mln più bonus. Da quello che so, l'idea di Dimarco è posizionarsi tra i top, non le cifre di Lautaro ma Barella, Bastoni, Calhanoglu sono attorno a quelle cifre, Dimarco deve avere un ritocco importante verso l'alto.

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Dimarco Inter
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Sarà una trattativa di cui parleremo, non sarà una cosa così semplice da fare. Il club e i dirigenti faranno le loro valutazioni così come Dimarco, per lui è l'ultimo contratto importante della carriera e anche lui, legittimamente, vuole ottimizzare il più possibile. L'idea del club è di fare contratti più bassi con bonus molto cospicui e rilevanti che vanno ad avvicinarsi se non parificare le richieste dei giocatori. Sarà un'operazione tutta da scrivere, le parti si dovranno rivedere e iniziare la trattativa dopo il primo incontro a Madrid"

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