Napoli, quando torna Osimhen? Garcia potrebbe riavere l’attaccante contro l’Inter

Potrebbe essere decisamente più lungo del previsto lo stop di Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli, infortunatosi nel corso della sosta per le nazionali, rischia di tornare addirittura ai primi di dicembre. Non solo, quindi, out contro Verona di sabato scorso e Milan domenica prossima, ma in forte dubbio restano tutte le gare che ci separano dalla prossima pausa e quelle con Atalanta e Real Madrid al rientro.