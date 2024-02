Samardzic: “Abbiamo difeso come bestie! Mercato? Non sento niente e voglio solo…”

Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, ha parlato così a Sky dopo la vittoria contro la Juventus di questa sera: "Sappiamo che contro la Juventus è una partita difficile, abbiamo dato tutto e abbiamo vinto. Abbiamo studiato la punizione, è venuta perfetta e siamo molto felici. Abbiamo vinto quindi è stata una partita perfetta, abbiamo difeso come bestie e siamo molto contenti. Vincere dà una fiducia incredibile. Quest’anno non abbiamo vinto tanto e siamo in un momento molto buono. Mercato? Io cerco di non sentire niente di quello che si dice, voglio solo aiutare l’Udinese e voglio dare tutto me stesso. Bene con le grandi? Sì, mi piace molto (ride, ndr)".