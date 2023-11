Sky – Juventus, Locatelli ancora a parte: resta in dubbio per l’Inter

Tornano i nazionali alla Continassa e in casa bianconera parte il countdown verso Juventus-Inter di domenica sera. Come informa Sky Sport, o ggi in campo allenamento congiunto con la Next Gen: si sono rivisti i nazionali azzurri e con loro Vlahovic e Kostic. Giovedì si rivedranno anche Szczesny, Rabiot, Iling Junior, Yildiz e Nonge. Bremer atterrerà a Torino dal Brasile nelle prossime ore , dopo la sconfitta casalinga dei verdeoro contro l'Argentina.

Nell'allenamento hanno lavorato ancora a parte Danilo e Weah, che non ci saranno contro l'Inter. A parte continua ad allenarsi anche Locatelli: siamo a mercoledì e il centrocampista resta in forte dubbio in vista del derby d'Italia. In gruppo invece si sono visti sia Miretti che Alex Sandro. Lavoro parziale anche per McKennie che però mette nel mirino la sfida di domenica sera.