Sono ventiquattro i calciatori a disposizione di mister Pisacane per la gara di stasera contro l’Inter all’Unipol Domus (ore 20.45)

Marco Astori
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VIDEO / Cagliari-Inter: le probabili formazioni di Pisacane e Chivu

Sono ventiquattro i calciatori a disposizione di mister Pisacane per la gara di stasera contro l’Inter all’Unipol Domus (ore 20.45). Out Yerry Mina, bloccato da un affaticamento al polpaccio; prima convocazione per il neo acquisto rossoblù Riccardo Ciervo, che ha scelto la maglia numero 20.

Parma v Cagliari - Serie A
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Questa la lista completa:

Caprile, Zé Pedro, Romano, Winks, Adopo, Kevin Carlos, Fazzini, Sherri, Deiola, Rodríguez, Felici, Ciervo, Gavuoti, Kofler, Radunović, Aurelio, Liteta, Borrelli, Akarakiri, Mendy, Sulev, Obert, Fadera, Maldini

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