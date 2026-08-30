Sono ventiquattro i calciatori a disposizione di mister Pisacane per la gara di stasera contro l’Inter all’Unipol Domus (ore 20.45)
VIDEO / Cagliari-Inter: le probabili formazioni di Pisacane e Chivu
Sono ventiquattro i calciatori a disposizione di mister Pisacane per la gara di stasera contro l’Inter all’Unipol Domus (ore 20.45). Out Yerry Mina, bloccato da un affaticamento al polpaccio; prima convocazione per il neo acquisto rossoblù Riccardo Ciervo, che ha scelto la maglia numero 20.
Questa la lista completa:
Caprile, Zé Pedro, Romano, Winks, Adopo, Kevin Carlos, Fazzini, Sherri, Deiola, Rodríguez, Felici, Ciervo, Gavuoti, Kofler, Radunović, Aurelio, Liteta, Borrelli, Akarakiri, Mendy, Sulev, Obert, Fadera, Maldini
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