Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Lo comunica il club emiliano con questa nota sul proprio sito
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Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Lo comunica il club emiliano con questa nota sul proprio sito ufficiale: "Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive.
Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l’esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005 durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu.
Al termine della lunga carriera da calciatore, poi, ha intrapreso il percorso da allenatore con Rezzato, Pro Vercelli, Genoa e Pisa, prima di diventare – oggi – la nuova guida tecnica del Parma. Di seguito anche lo staff tecnico che affiancherà Mister Gilardino:
Gaetano Caridi – Allenatore in Seconda
Francesco Valiani – Collaboratore Tecnico
Antonio Bovenzi – Preparatore Atletico
Mirco Vecchi – Match Analyst
Ad Alberto Gilardino e a tutto lo staff il più caloroso benvenuto da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini e di tutta la società per l’inizio di questa nuova avventura a tinte gialloblu".
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