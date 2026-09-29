Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato del futuro di Hakan Calhanoglu, il cui contratto con l'Inter è in scadenza a giugno 2027. Nelle scorse settimane si è parlato anche di un tentativo di approccio della Juventus, qualora il centrocampista turco non dovesse rinnovare e quindi dovesse lasciare l'Inter a parametro zero.

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Ecco cosa dice Musmarra: "In tanto mi chiedono del futuro di Calhanoglu: siccome è uscita anche qualche sirena italiana e che riguarda la Juve. Vado a logica e cerco di utilizzare la logica: l'Inter aveva il monte ingaggi più alto della Serie A ma ora è la Juve dopo l'arrivo di Kolo Muani è diventata la squadra italiana col monte ingaggi più alto.

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Faccio fatica a pensare che la Juve, che deve sistemare il centrocampo, possa fare un contratto molto oneroso da almeno 7 mln a stagione più bonus alla firma per un giocatore che, nelle ultime due stagioni, ne ha saltata praticamente una per infortunio. Poi hanno tutto il diritto di proporlo, per una questione economica faccio fatica a pensare sia fattibile. Calha è già centrale nell'Inter, credo che l'Inter andrà avanti per la sua e proporrà un ingaggio al ribasso di base fissa con dei bonus che andranno ad avvicinare le richieste del ragazzo. Ma saranno dei bonus importanti, facilmente raggiungibili e altri in base a trofei, posizionamento in Champions, Coppe, Scudetto e così via. Io penso andrà così: o prolunga con l'Inter o va in Turchia"