Niente Inter per Oumar Solet, che si ferma per infortunio. Ecco il comunicato dell'Udinese sullo stop del difensore francese
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Niente Inter per Oumar Solet, che si ferma per infortunio. Ecco il comunicato dell'Udinese sullo stop del difensore.
"Udinese Calcio comunica che Oumar Solet, all’esito degli accertamenti effettuati, ha evidenziato una lesione al muscolo pettineo della gamba sinistra. Il giocatore tornerà a disposizione in 2 settimane ed ha già iniziato l’iter di recupero".
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