Niente Inter per Oumar Solet, che si ferma per infortunio. Ecco il comunicato dell'Udinese sullo stop del difensore francese

Marco Astori
Nico Paz

VIDEO FCIN1908 / Ausilio: “Mai fatto nulla con Nico Paz, ecco perché! Su Solet e Chalobah…”

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Niente Inter per Oumar Solet, che si ferma per infortunio. Ecco il comunicato dell'Udinese sullo stop del difensore.

Inter Solet
La foto postata da Solet

"Udinese Calcio comunica che Oumar Solet, all’esito degli accertamenti effettuati, ha evidenziato una lesione al muscolo pettineo della gamba sinistra. Il giocatore tornerà a disposizione in 2 settimane ed ha già iniziato l’iter di recupero".

Inter Solet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti