Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Daniele Adani ha commentato così l'1-1 dell'Italia contro la Francia:

"Finire così concettualmente è uno degli aspetti importanti ma ce ne sono stati tanti di aspetti importanti, anzi direi quasi tutti. Soffri quando devi, giochi quando puoi, calci in porta.

Getty Images

La fotografia è un'altra: Bastoni che anticipa Da Cunha a 70 metri dalla porta e fa il gol dell'1-1. Bastoni ruba palla e fa gol, questa è la fotografia, questo è il segnale, questa è la mentalità. Bastoni si stacca dalla linea e porta via la palla. Poteva finire tanto a poco per loro e invece non è finita così"