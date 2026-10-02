Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Daniele Adani ha commentato così l'1-1 dell'Italia contro la Francia grazie al gol di Bastoni

Matteo Pifferi
adani messi (1)

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Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Daniele Adani ha commentato così l'1-1 dell'Italia contro la Francia:

bastoni

"Finire così concettualmente è uno degli aspetti importanti ma ce ne sono stati tanti di aspetti importanti, anzi direi quasi tutti. Soffri quando devi, giochi quando puoi, calci in porta.

italia
Getty Images

La fotografia è un'altra: Bastoni che anticipa Da Cunha a 70 metri dalla porta e fa il gol dell'1-1. Bastoni ruba palla e fa gol, questa è la fotografia, questo è il segnale, questa è la mentalità. Bastoni si stacca dalla linea e porta via la palla. Poteva finire tanto a poco per loro e invece non è finita così"

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