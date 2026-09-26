Per le prossime partite di Nations League, il ct Murat Yakin ha inserito diversi volti nuovi nella Nazionale svizzera, in parte per scelta e in parte per necessitÃ .

Tutto Ã¨ cominciato con il caso Granit Xhaka. LunedÃ¬ Ã¨ emerso che il capitano della Svizzera, quattro anni fa, aveva acquistato un certificato Covid. Federazione e giocatore hanno quindi deciso che Xhaka non avrebbe preso parte a questo raduno.

Quattro giorni piÃ¹ tardi Ã¨ arrivata anche la rinuncia di Breel Embolo, che salterÃ completamente il ritiro per una vicenda analoga legata a un certificato Covid falso.

Lâ€™obiettivo di entrambe le decisioni Ã¨ permettere alla squadra di concentrarsi esclusivamente sul campo. La Svizzera vuole infatti iniziare al meglio la missione del ritorno immediato in Lega A di Nations League dopo la prima retrocessione in Lega B della propria storia.

Nel girone con Scozia, Slovenia e Macedonia del Nord, il primo posto Ã¨ lâ€™obiettivo dichiarato.

Athekame e Boteli in prima fila

Yakin affronterÃ questa nuova fase con una squadra ringiovanita, anche se lâ€™ossatura principale resta intatta.

Sascha Britschgi, Winsley Boteli, entrambi 20enni, e Zachary Athekame, 21 anni, sono vicini al debutto con la Nazionale maggiore. Tornano inoltre giocatori come Alvyn Sanches, 23 anni, e Adrian Bajrami, 24.

Le loro possibilitÃ di trovare spazio sono concrete. Rispetto alla squadra del Mondiale, tre giocatori hanno lasciato la Nazionale â€” Silvan Widmer, Christian Fassnacht e Noah Okafor â€” mentre, oltre a Xhaka ed Embolo, mancano per infortunio anche elementi importanti come Denis Zakaria e Ruben Vargas.

Soprattutto Athekame, nel ruolo di terzino destro, e Boteli in attacco possono quindi sperare in un minutaggio importante.

Yakin lo ha confermato alla vigilia:

«Ci saranno uno o due giocatori nuovi. Ãˆ arrivato il momento di inserire gradualmente i giovaniÂ».

Â«Jashari non deve imitare XhakaÂ»

Ãˆ ormai chiaro anche chi prenderÃ il posto di Xhaka davanti alla difesa:

Yakin ha spiegato:

«Sono contento che abbia questa opportunitÃ Â».

Il ct, perÃ², gli ha dato unâ€™indicazione precisa:

Â«Ardon non deve copiare Granit. Ãˆ un giocatore diverso e deve interpretare il ruolo a modo suoÂ».

Jashari ha condiviso il pensiero del suo allenatore:

«Spero che la prossima volta possa essere in campo insieme a GranitÂ».

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Una Svizzera sempre piÃ¹ francofona

Uno degli aspetti piÃ¹ evidenti della nuova rosa Ã¨ la presenza sempre maggiore di giocatori provenienti dalla

Boteli e Athekame si aggiungono al forte gruppo ginevrino formato da Johan Manzambi e Zeki Amdouni, al quale apparterrebbe anche lâ€™infortunato Zakaria.

Sanches, Isaac Schmidt e Dan Ndoye compongono invece un trio vodese.

I convocati aggiuntivi JoÃ«l Monteiro e Vincent Sierro, insieme al portiere di riserva Yvon Mvogo, rappresentano invece la componente francofona dei cantoni Vallese e Friburgo.

Naturalmente allâ€™interno del gruppo si sono creati diversi piccoli gruppi, ma senza vere divisioni. Diversi calciatori provenienti dalla Svizzera francese e tedesca sono infatti quasi perfettamente bilingui.

Resta comunque da capire come si amalgamerÃ questo nuovo gruppo. Negli ultimi anni, infatti, lo spirito di squadra Ã¨ stato spesso indicato come uno dei principali segreti dei successi della Svizzera.

Il primo vero test sarÃ la partita contro la Macedonia del Nord, primo confronto nella storia tra le due Nazionali.

In assenza di Xhaka, dovrebbe essere Manuel Akanji a guidare la squadra da capitano nella Tose Proeski Arena, impianto da circa 33 mila spettatori intitolato al cantante macedone morto nel 2007.

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Le probabili formazioni

Dimitrievski; Musliu, Stojcevski, Zajkov; Ilievski, Atanasov, Elezi, Alioski; Elmas, Bhardi; Omeragic.

Svizzera: Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Freuler; Sow, Manzambi, Ndoye; Boteli.