Quattro sconfitte in quattro partite di Nations League, ma anche qualche segnale da cui ripartire. E tra i pochi aspetti positivi individuati dalla stampa serba c’è sicuramente Aleksandar Stankovic.

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RTS: «Meno carta d’identità, più qualità»

In un lungo approfondimento dedicato al momento della Nazionale, ilha inserito il centrocampista dell’Inter tra i giovani che stanno dimostrando di poter avere fin da subito un ruolo importante nella Serbia.Il ragionamento parte proprio dalla scelta di dare spazio ai giovani.

Contro l’Olanda, la Serbia ha schierato dall’inizio diversi giocatori ancora eleggibili per l’Europeo Under 21, tra cui Stankovic. Secondo RTS, la lezione è chiara: l’età deve contare meno della qualità. Se un giocatore può migliorare la squadra, non ha senso aspettare soltanto perché è giovane.

Ed è proprio Stankovic uno degli esempi più evidenti.

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«Qualità con il pallone e contributo difensivo stabile»

RTS sottolinea soprattutto due aspetti del suo gioco: la capacità di gestire il pallone partendo da zone basse e la continuità nel lavoro difensivo.

Nel passaggio dedicato al nerazzurro viene evidenziato come Stankovic abbia mostrato ancora una volta qualità nella costruzione dalle posizioni più arretrate, accompagnandole con un contributo difensivo solido.

Un profilo che sembra sposarsi bene con ciò che la Serbia sta cercando di costruire.

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Quel passaggio che dà il via al gol

C’è poi un episodio concreto che RTS mette in evidenza.

Nell’azione del gol serbo contro l’Olanda, Stankovic è stato l’uomo che ha dato il via alla manovra con un ottimo passaggio verticale in avanti. Un dettaglio che conferma la sua capacità di incidere anche nello sviluppo offensivo.

Da qui la frase forse più significativa dell’intero approfondimento:

«Il suo tempo in Nazionale è il presente, non soltanto il futuro».

Un’investitura importante.

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Stankovic sempre più dentro la Serbia

Il messaggio che arriva dalla Serbia è quindi molto chiaro. Stankovic non viene più visto semplicemente come un giovane da aspettare o da preparare in vista dei prossimi anni.

In una fase complicata per la Serbia, il centrocampista dell’Inter rappresenta uno degli elementi su cui costruire.

E il giudizio espresso dopo la sfida con l’Olanda lo fotografa perfettamente: non una promessa da coltivare, ma una soluzione già pronta per il presente.