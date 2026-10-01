L’attaccante e capitano dell’Inter guida l’Albiceleste nel test amichevole di Cordoba. Assente Messi, spazio dal primo minuto anche al talento del Como
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L’Argentina torna in campo. L’Albiceleste è di scena allo stadio Mario Alberto Kempes, nel test amichevole contro la Bolivia.
Si tratta del primo impegno per la nazionale argentina dalla sconfitta nella finale dei Mondiali contro la Spagna.
Assente Lionel Messi, che il 6 ottobre dirà ufficialmente addio alla Seleccion nel match contro il Benin, mentre parte dal primo minuto Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter.
Scaloni lancia anche Nico Paz in occasione del test di Cordoba contro la Bolivia.
Argentina-Bolivia, le formazioni ufficiali
Di seguito la formazione ufficiale dell’Argentina.
ARGENTINA (4-4-2): Dibu Martínez; Giay, Romero, Lisandro Martínez, Vega; Prestianni, Palacios, Mac Allister, Nico Paz; Lautaro, Julian Martinez. All. Scaloni
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