Sky Sport analizza le difficoltà nerazzurre quando gli avversari riescono a prendere campo. Il capitano, invece, converte il 64% delle big chance
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L’attacco come miglior difesa. Per l’Inter di Cristian Chivu controllare il pallone e avere in mano il pallino del gioco rappresenta la grande forza di una squadra che fatica quando deve lasciare il pallino del gioco nelle mani degli avversari e non può dettare il ritmo della partita.
La ricerca costante del dominio del possesso palla assume, dunque, anche un valore difensivo. Attraverso questo, l’Inter limita le occasioni per gli avversari.
Dall’altra parte, però, può contare sull’efficacia di un Lautaro Martinez che nonostante un gran lavoro lontano dall’area di rigore avversaria, è capace di incidere sotto porta.
Inter in difficoltà senza palla
Come spiega l’analisi di Sky Sport, l’Inter è all’ottavo posto per tiri concessi e al dodicesimo per conclusioni subite nello specchio della porta.
Dati che confermano quanto la squadra di Chivu sia distante dalle migliori del campionato in fase difensiva.
Il problema riguarda la fase che porta alla conclusione, ovvero impedire agli avversari di avanzare, trovare spazio e arrivare al tiro.
Questi dati confermano la teoria di Chivu di spingere incessantemente sul controllo della partita, mantenere il pallone e far correre gli avversari senza palla, governando il ritmo della partita.
Le situazioni di svantaggio
Il dati relativi dalle conclusioni concesse assumono un valore specifico ancor più elevato considerando che nelle prime cinque giornate, l’Inter ha già accumulato circa il 40% dei minuti in svantaggio dell’intero campionato.
Il numero di partite nelle quali la squadra di Chivu si è trovata a inseguire, invece, è pari al 38% del totale della scorsa annata.
Inter sotto di due gol
Inoltre i nerazzurri si sono ritrovati sullo 0-2, in svantaggio, già tre volte, le stesse dell’intero campionato passato.
A questo si aggiunge un altro dato: le occasioni in cui l’Inter ha subito il primo gol hanno già raggiunto la metà del totale precedente.
Dati che non lasciano spazio ad un giudizio definitivo, ma che rappresentano un’analisi sulla gestione della partita.
Lautaro e il confronto con Malen
Sul fronte offensivo, i dati di Sky Sport evidenziano l’efficacia di Lautaro Martinez: il capitano dell’Inter ha una conversione di ‘Big Chance’ del 64%, superiore a quella di Malen (54%).
Il confronto diventa ancor più interessante se si considera il peso della produzione offensiva nelle rispettive squadre.
Lautaro firma il 18% dei gol dell’Inter e il 10% dei tiri, mentre Malen raggiunge il 41% dei gol e il 27% dei tiri della Roma.
Lautaro risorsa preziosa
L’analisi di Sky Sport su Lautaro Martinez si concentra ben oltre i numeri del rendimento offensivo del Toro.
Grazie alla sua capacità di abbassarsi, l’argentino offre una soluzione in più ai compagni, lega il gioco e lavora quasi da centrocampista aggiunto.
A tutto questo si aggiunge la lucidità che gli consente di avere un’elevata percentuale di realizzazione.
Una risorsa preziosa per Chivu, che può contare sul suo capitano sia nello sviluppo offensivo sia in fase di finalizzazione.
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