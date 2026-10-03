Il capitano dell'Inter è pronto per scendere nuovamente in campo con la sua Nazionale
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Torna in campo l'Argentina, che nella notte affronta in amichevole il Burkina Faso. Per l'occasione il ct Scaloni pare intenzionato a riproporre il tandem d'attacco composto da Lautaro Martinez e Julian Alvarez: un'altra chance per il capitano dell'Inter per incrementare ulteriormente il suo score con la Seleccion.
La probabile formazione:
Argentina (4-4-2): E. Martinez; Giay, Romero, Li. Martinez, Vega; Nico Paz, Palacios, Mac Allister, Prestianni; Alvarez, La. Martinez.
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