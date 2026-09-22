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Leonardo Balerdi, difensore della Roma, appena arrivato nel ritiro dell'Argentina è tornato a parlare del match pareggiato contro l'Inter e del confronto con Lautaro Martinez, capitano nerazzurro e suo compagno di Nazionale: "Lautaro lo conosco, sapevo sarebbe stato complicato marcarlo e così è stato. Sapevo che contro l'Inter sarebbe stata una bella partita".