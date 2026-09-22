Il difensore della Roma è tornato sul pareggio per 2-2 contro i nerazzurri

Fabio Alampi
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VIDEO FCIN1908 / All'Olimpico finisce in parità: Inter ancora sotto di due gol, Lautaro riacchiappa la Roma

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Leonardo Balerdi, difensore della Roma, appena arrivato nel ritiro dell'Argentina è tornato a parlare del match pareggiato contro l'Inter e del confronto con Lautaro Martinez, capitano nerazzurro e suo compagno di Nazionale: "Lautaro lo conosco, sapevo sarebbe stato complicato marcarlo e così è stato. Sapevo che contro l'Inter sarebbe stata una bella partita".

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