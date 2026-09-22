Il difensore della Roma è tornato sul pareggio per 2-2 contro i nerazzurri
VIDEO FCIN1908 / All'Olimpico finisce in parità: Inter ancora sotto di due gol, Lautaro riacchiappa la Roma
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Leonardo Balerdi, difensore della Roma, appena arrivato nel ritiro dell'Argentina è tornato a parlare del match pareggiato contro l'Inter e del confronto con Lautaro Martinez, capitano nerazzurro e suo compagno di Nazionale: "Lautaro lo conosco, sapevo sarebbe stato complicato marcarlo e così è stato. Sapevo che contro l'Inter sarebbe stata una bella partita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Serie A
Valori Transfermarkt Serie A, Lautaro il più costoso! Certezze e qualche sorpresa: la top 10
Interviste
Bisseck: "Inter? Dissi: fatemici parlare e ci crederò! Monaco? Una sola parola. Real? I tacchetti"
Interviste
Solet e le voci sull'Inter: "Se mi aspettavo di cambiare squadra in estate? La verità..."
Ultima ora
L’ex allenatore di Diouf: “Potente e scardina le difese ma ho la sensazione che…”
Ultima ora
Ex Inter, i media spagnoli bocciano pesantemente Dumfries: "Inesistente. Non può essere..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti