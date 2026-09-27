Gianfranco Teotino, su Skysport, ha parlato della decisione di Mancini di non portare Nicolò Barella (e altri nove giocatori) in Turchia per la gara di Nations League che si giocherà alle 20.45 a Bursa, all’Atatürk Spor Kompleksi.

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Trovo singolare la non convocazione di Barella. Lui e Tonali hanno molto minuti sulle gambe, questo è chiaro ed è prevedibile che non giocassero tutte le partite in queste gare della Nations League, ma dei tre centrocampisti che hanno giocato contro il Belgio, il meno negativo, se non proprio il più positivo, nella gara contro il Belgio mi è sembrato proprio Barella. E tutti sappiamo che questa partita contro la Turchia è diventata importante non solo come sperimentazione anche per il futuro, ma soprattutto per evitare la retrocessione nella Serie B della Nations League e il terzo quarto posto nel girone credo che ce lo giochiamo proprio nelle due gare contro la Turchia», ha sottolineato il giornalista.

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Italia come sei messa

"La squadra in campo, contro il, era messa abbastanza male- ha aggiunto il giornalista nel suo intervento - c'era tanta distanza in campo, nel 4-3-3 la squadra deve essere più corta altrimenti si aprono delle voragini nelle quali gli avversari poi si infilano. In questo momento abbiamo uno dei primi cinque portieri al mondo e con la nazionale belga ha fatto miracoli, nei reparti se parliamo di centravanti che mancano, in realtà ora ci sono e mancano le ali, sussiste il problema difesa. Dobbiamo costruire una squadra più corta e giocatori che a livello difensivo siano abituati a fare un certo livello di calcio. Purtroppo veniamo da un campionato in cui si gioca con tre difensori centrali e si trovano a disagio nella difesa a quattro, come è successo a Mancini. O si cambia sistema di gioco o troviamo giocatori a nostro agio in questo sistema altrimenti sarebbe meglio tornare alla difesa a cinque, cosa che non auspico", ha aggiunto.

(Fonte: SS24)