Sei mesi dopo la notte di Zenica, Alessandro Bastoni ritrova la Nazionale. Il difensore dell'Inter è pronto a scendere in campo dal 1' contro la Turchia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini gli ha parlato a lungo in questi giorni ed è orientato a restituirgli il posto in difesa.

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"Mancini ha garantito in poche parole sull’affidabilità del soggetto, ormai in uscita dalla crisi: in effetti Bastoni ha cominciato bene la stagione, senza più paura di sbagliare, fornendo indicazioni rassicuranti anche a Chivu. Pensate che l’Inter, potenzialmente capace di schierare due squadre, possiede ricambi in ogni angolo della scocca ma non ha comprato un pezzo nel ruolo di Alessandro. Un po’ perché si fida dell’alternativa adattabile alla posizione di centrale sinistro, Carlos Augusto, un po’ perché Bastoni è un corazziere che non si stanca mai. Se non succedono cose strane nella palude di Bursa, giocherà anche venerdì a Parigi contro la Francia. Questa si chiama fiducia".

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"L’ambiente sarà caldo come quello di Zenica: le tribune del Coccodrillo incutono una certa soggezione anche quando sono vuote. Gli errori si pagano ma anche insegnano. È stato proprio Mancini a farlo debuttare nel novembre 2020, in un’amichevole contro l’Estonia, regalandogli il titolo di campione d’Europa l’anno dopo. Può essere ancora Mancini l’allenatore che lo aiuterà a cancellare i mugugni. I compagni, non solo gli interisti naturalmente solidali, lo hanno già assolto da tempo. Avanti allora".

(Gazzetta dello Sport)