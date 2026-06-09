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fcinter1908 nazionali Inter, Bonny a segno con la Costa d’Avorio nel test contro Philadelphia Union

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Inter, Bonny a segno con la Costa d’Avorio nel test contro Philadelphia Union

Inter, Bonny a segno con la Costa d’Avorio nel test contro Philadelphia Union - immagine 1
L'attaccante nerazzurro ha trasformato un calcio di rigore nell'amichevole di preparazione verso il Mondiale
Fabio Alampi Redattore 

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Prosegue la preparazione della Costa d'Avorio in vista del Mondiale. La selezione africana ha disputato un test amichevole contro Philadelphia Union, formazione militante in MLS: gli Elefanti si sono imposti con il punteggio di 2-0. Dopo il gol del vantaggio segnato al 9' da Guessand, al 40' è arrivato il raddoppio con Bonny: l'attaccante dell'Inter ha trasformato un calcio di rigore.

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