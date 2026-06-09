Prosegue la preparazione della Costa d'Avorio in vista del Mondiale. La selezione africana ha disputato un test amichevole contro Philadelphia Union, formazione militante in MLS: gli Elefanti si sono imposti con il punteggio di 2-0. Dopo il gol del vantaggio segnato al 9' da Guessand, al 40' è arrivato il raddoppio con Bonny: l'attaccante dell'Inter ha trasformato un calcio di rigore.