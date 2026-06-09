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fcinter1908 nazionali Inter, Bonny a segno con la Costa d’Avorio nel test contro Philadelphia Union
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Inter, Bonny a segno con la Costa d’Avorio nel test contro Philadelphia Union
L'attaccante nerazzurro ha trasformato un calcio di rigore nell'amichevole di preparazione verso il Mondiale
Prosegue la preparazione della Costa d'Avorio in vista del Mondiale. La selezione africana ha disputato un test amichevole contro Philadelphia Union, formazione militante in MLS: gli Elefanti si sono imposti con il punteggio di 2-0. Dopo il gol del vantaggio segnato al 9' da Guessand, al 40' è arrivato il raddoppio con Bonny: l'attaccante dell'Inter ha trasformato un calcio di rigore.
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