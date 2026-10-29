Carlo Ancelotti ha annunciato la lista dei 26 convocati per le due amichevoli che il Brasile disputerà a Singapore: torna l'esterno dell'Inter
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Carlo Ancelotti ha annunciato la lista dei 26 convocati per le due amichevoli che il Brasile disputerà a Singapore a novembre. La prima partita sarà contro il Giappone il 14 novembre, mentre la seconda contro Singapore il 17 novembre.
Proseguendo nel processo di rinnovamento della nazionale, cinque giocatori sono stati convocati per la prima volta nella rosa maggiore: Jonathan Jesus, del Cruzeiro; André Luiz, del Corinthians; Allan, del Manchester City; Marlon Gomes e Alisson Santana, entrambi dello Shakhtar Donetsk. Da segnalare il ritorno tra i convocati del nerazzurro Carlos Augusto.
- PORTIERI: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba)
- DIFENSORI: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma).
- CENTROCAMPISTI: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).
- ATTACCANTI: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid).
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