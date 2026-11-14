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La Nazionale si è allenata questa mattina al Centro Sportivo Angelo Moratti di Appiano Gentile e nel pomeriggio partirà alla volta di Bruxelles, dove domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1 – arbitra il norvegese Eskas) allo stadio Re Baldovino affronterà il Belgio nell’ultimo incontro del girone di UEFA Nations League.

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In mattinata lo staff medico azzurro ha valutato le condizioni di Nicolò Cambiaghi: l’attaccante del Bologna non ha recuperato dal trauma alla caviglia riportato giovedì in occasione della partita con la Francia e lascerà quindi il ritiro.

(figc.it)