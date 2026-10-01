La maglia di Cristiano Ronaldo sulle spalle di Rafael Leao. Dopo il caos degli ultimi giorni e la decisione del fuoriclasse ex Juventus, Manchester United e Real Madrid di abbandonare il ritiro del Portogallo, la selezione lusitana ha pubblicato l’elenco dei calciatori disponibili per la sfida di Nations League contro la Danimarca.

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Il 7 del Portogallo a Leao

La scelta per quanto riguarda la maglia numero 7, lasciata vacante da Cristiano Ronaldo, è ricaduta su Rafael Leao.

L’attaccante ex Milan e ora al Galatasaray aveva vestito le maglie numero 15 e numero 17.

Il messaggio social di CR7

“Dopo la conferenza stampa dell'allenatore della nazionale e dopo una conversazione con il presidente della Federazione portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della selezione. Auguro ai miei compagni e al Portogallo buona fortuna, senza eccezioni".

Ronaldo ha poi aggiunto: "A tempo debito racconterò a tutti i portoghesi la verità sulle ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale alla quale mi sono sempre dedicato".

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Il comunicato della Federazione

“La Federazione portoghese di calcio informa che il nazionale portoghese Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della squadra, attualmente a Copenaghen. La preparazione delle partite contro Danimarca e Norvegia continuerà come previsto, con i restanti 24 calciatori convocati. Tutto l'ambiente della nazionale mantiene la massima attenzione sulle prossime gare e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati".