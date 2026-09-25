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Matteo Cichella, centrocampista del Frosinone e dell'Italia U21, si è raccontato tra idoli e obiettivi per il futuro: "Sin da quando ero piccolo Daniele De Rossi è stato il mio idolo, un po' per il ruolo, anche se io sono più una mezzala, un po' per l'attaccamento alla maglia. Ma se cresci nella Roma non hai molta scelta: o lui, o Totti. Al me stesso bambino direi che piano piano ce la stiamo facendo, che il cammino è lungo e le sfide sono moltissime. Bisogna sempre rimboccarsi le maniche andando avanti passo dopo passo. L'altro grande obiettivo della mia carriera è riuscire a vestire la maglia Azzurra. Per ora già l'Under 21 è stata una grande soddisfazione, spero di continuare così. Nel frattempo mi ispiro a Barella che per ruolo e caratteristiche è un grande punto di riferimento".