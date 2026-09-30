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Clamorosa rottura tra il Portogallo e Cristiano Ronaldo: l'attaccante, secondo i media portoghesi e spagnoli, ha lasciato la nazionale - partendo da solo dallo stadio mentre i compagni si allenavano - dopo le dichiarazioni del ct, Jorge Jesus, alla vigilia della partita di Nations League contro la Danimarca, a Copenaghen. "Non c'è stato alcun incidente", ha spiegato il ct a proposito del mancato impiego con la Norvegia. "Se da allenatore ho deciso di non farlo entrare, non è un caso". Quanto a domani, "se tutto procede normalmente, giocherà Gonçalo Ramos: se poi avrò bisogno di Ronaldo, entrerà. Se non ne avrò bisogno, non entrerà".

Secondo il canale televisivo Sic Notícias il jet privato di Cristiano Ronaldo sarebbe in partenza da Madrid diretto a Copenaghen per prelevare CR7. La notizia viene interpretata come il segno dell'acuirsi della crisi fra il calciatore e Jorge Jesus.

Getty

Dopo le tensioni di ieri che hanno costretto il presidente della Federcalcio portoghese, Pedro Proença, a volare d'urgenza a Copenaghen, dove la squadra si sta preparando per la partita di domani contro la Danimarca in Nations league, la crisi era stata data per superata. Tuttavia, oggi Cristiano Ronaldo ha abbandonato l'allenamento. Il suo aereo privato in volo per Copenaghen potrebbe essere il segno di una rottura ormai irreversibile