Nel 2023, nella sconfitta contro l'Olanda, ultima partita di Mancini sulla panchina dell'Italia c'erano Frattesi e Acerbi da titolari. Nel 4-3-3 disegnato allora dal ct giocavano Donnarumma in porta, in difesa Toloi, l'ex centrale nerazzurro che ha concluso la sua esperienza a Milano a giugno, Buongiorno e Dimarco.

A centrocampo c'erano l'interista accanto a Cristante e Verratti. In attacco Raspadori, Retegui e Gnonto.

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E adesso, alla seconda sua esperienza da ct sulla panchina azzurra, come sarà disegnata l'Italia. Questa mattina si parlava del ballottaggio tra Dimarco e Calafiori e anche SportMediaset conferma che i due potrebbero essere uno l'alternativa dell'altro. E gli altri difensori sarebbero Palestra a destra, Scalvini e Bastoni.

In mezzo al campo ci sarebbero Barella, Tonali e Pisilli e tra le riserve Fagioli e Locatelli come alternative. In attacco Esposito insieme a Kean e Zaniolo con alternative Raspadori, Retegui e Koleosho.

(Fonte: SM)