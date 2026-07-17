Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina:

"Abbiamo visto un calcio deludente, lo dico sinceramente. La qualità del gioco è stata scadente. Mi sono esaltato solo per la Norvegia, che mi è piaciuta a momenti, perché aveva una compattezza diversa rispetto alle altre. Poi con l'Argentina si è suicidata. La Francia ha avuto una delusione per la mancanza di coralità di gioco. Critichiamo spesso il calcio italiano, ma in finale c'è una differenza enorme tra Spagna e Argentina, dal punto di vista del gioco.

Ma se l'Argentina la mette come con l'Inghilterra su quella tensione, sarà dura. Lautaro non so se meriterà di giocare dal 1'. E' uno che può dare il meglio da subentrante, ma uno che fa un gol così pesante...Messi mi fa vacillare. Maradona è il numero 1, ma quasi allo stesso livello c'è Leo. Quello che ha fatto Messi è incredibile, basta un suo tocco che si apre il gioco".

Spalletti

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"E' un aziendalista ma anche uno che pensa molto a se stesso. Se le cose non gli vanno bene, lo dice. La sua franchezza ha spesso sorpreso, ha fatto dichiarazioni forti, che bocciano quello che si sta facendo, lasciano il campo aperto a qualunque cosa, forse solo un miracolo può rendere secondo Spalletti la Juve competitiva. Meglio partire a fari spenti. Mi auguro un'intesa più forte tra Spalletti e Carnevali. Se non gli fa quei 3-4 colpi richiesti, la stagione può partire male. Il Como occhio, lotterà per lo Scudetto. Ha una rosa ampia ora".