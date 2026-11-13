Al termine della gara, Andy Diouf ha analizzato la sconfitta della squadra allenata da Zidane

Gianni Pampinella
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VIDEO FCIN1908 / Zidane: "Diouf terzino? Sappiamo che all'Inter fa un altro ruolo ma..."

Andy Diouf

Olise ha illuso, poi è uscito fuori l'orgoglio dell'Italia che ha battuto e vinto meritatamente 3-1 contro la Francia. Al termine della gara, Andy Diouf ha analizzato la sconfitta della squadra allenata da Zidane. "Abbiamo affrontato un'ottima Italia, non siamo riusciti a trovare le soluzioni".

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"Sono stati bravi in ​​contropiede e molto efficaci. Abbiamo faticato nel secondo tempo, non siamo stati bravi nei contrasti e sulle seconde palle, ed è questo che ha fatto la differenza. Il nostro obiettivo resta il primo posto, abbiamo una partita domenica, ci concentreremo subito su quello ", ha dichiarato il giocatore dell'Inter.

Francia, parla Diouf

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