Olise ha illuso, poi è uscito fuori l'orgoglio dell'Italia che ha battuto e vinto meritatamente 3-1 contro la Francia. Al termine della gara, Andy Diouf ha analizzato la sconfitta della squadra allenata da Zidane. "Abbiamo affrontato un'ottima Italia, non siamo riusciti a trovare le soluzioni".

"Sono stati bravi in ​​contropiede e molto efficaci. Abbiamo faticato nel secondo tempo, non siamo stati bravi nei contrasti e sulle seconde palle, ed è questo che ha fatto la differenza. Il nostro obiettivo resta il primo posto, abbiamo una partita domenica, ci concentreremo subito su quello ", ha dichiarato il giocatore dell'Inter.