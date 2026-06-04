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fcinter1908 ultimora La Costa D’Avorio batte la Francia in rimonta: esordio per Bonny, 89′ per Thuram
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La Costa D’Avorio batte la Francia in rimonta: esordio per Bonny, 89′ per Thuram
La Costa D'Avorio vince 2-1 in amichevole contro la Francia in rimonta: gol di Cherki, Doue e Diallo, sorride Bonny
La Costa D'Avorio vince 2-1 in amichevole contro la Francia in rimonta. Nella sfida di Nantes, i transalpini passano in vantaggio a fine primo tempo con Cherki.
Gli africani, però, trovano il pareggio ad inizio ripresa con Guela Doue e ribaltano il match nel finale con Diallo, attaccante del Manchester United.
Per quanto riguarda gli interisti, Marcus Thuram ha disputato quasi tutta la partita, venendo sostituito all'89' da Barcola.
Giornata da ricordare anche per Ange-Yoan Bonny, che ha festeggiato l'esordio ufficiale con la Costa D'Avorio: l'attaccante dell'Inter è entrato al 68', dando una mano ai suoi.
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