Grande prestazione dell'Italia che pareggia 1-1 contro la Francia: al gol di Olise al 55' risponde la rete di Bastoni al 68'.

Nel primo tempo l'Italia soffre ma va vicina al gol con Kean con Maignan che salva la Francia. Nella ripresa i transalpini alzano il ritmo e sale in cattedra Donnarumma con almeno 4 interventi di alto livello.

Al 55' Olise su punizione trova il gol del vantaggio ma Bastoni un quarto d'ora dopo segna la rete dell'1-1. Nel finale la Francia spinge ma Donnarumma e la difesa azzurra tengono e avrebbero anche le occasioni per vincerla dopo l'espulsione di Upamecano ma finisce 1-1. 90' per Bastoni, 62' per Pio Esposito mentre Barella è subentrato a mezz'ora dalla fine a Tonali.

Francia che resta prima in classifica a quota 7, l'Italia sale a 4 e resta terza vista la vittoria per 3-0 del Belgio contro la Turchia nell'altra partita.