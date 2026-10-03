C’è un filo azzurro che unisce Parigi a La Nucía. Dopo l’1-1 di ieri sera della Nazionale A del CT Roberto Mancini contro la Francia, nella terza giornata del Gruppo A1 della Lega A di Nations League, arriva il successo dell’Under 20 di Carmine Nunziata. Nella giornata conclusiva del torneo internazionale in Spagna, gli Azzurrini superano 3-0 i transalpini allo Stadio Olimpico ‘Camilo Cano’ e chiudono la manifestazione al terzo posto con 3 punti, davanti proprio ai francesi.

L’Italia sblocca il risultato al 31’: Matteo Lavelli, centravanti classe 2007 dell’Inter, conquista il calcio di rigore che Emanuele Rao, attaccante classe 2006 di proprietà del Napoli e in prestito al Bari, trasforma con freddezza. Al 45’ Lapo Siviero, portiere classe 2006 del Torino, si prende la scena neutralizzando il penalty calciato da Tadjidine Mmadi, ala franco-comoriana classe 2007 del Marsiglia. Nella ripresa gli Azzurrini affondano ancora: al 59’ Mattia Mosconi, attaccante classe 2007 dell’Inter, firma il raddoppio. Poi, al 90’+1, Giacomo De Pieri, fantasista dell’Inter in prestito all’Ascoli, cala il tris e mette il punto esclamativo sulla vittoria.

“Al di là del risultato positivo – sottolinea il tecnico azzurro –, che chiaramente ci fa piacere, sono contento perché oggi siamo stati più squadra rispetto alle gare precedenti. In queste tre partite abbiamo dato la possibilità a tutti i ragazzi a disposizione di mettersi in mostra, sia per consentirci di fare le nostre valutazioni, perché non dimentichiamoci che lavoriamo con l’obiettivo di fornire il maggior numero possibile di ragazzi all’Under 21 e alla Nazionale A , sia per dare spazio a coloro che ne stanno avendo meno nel club, che hanno così potuto mettere minuti nelle gambe. Il risultato sicuramente è importante, ma è altrettanto importante che questi ragazzi facciano determinate esperienze per crescere”.

PARTITA

L’Italia si presenta con il 4-3-1-2: Siviero in porta; capitan Amey, Mirra, Verde e Cama in difesa; Di Nunzio, Sala e Mout a centrocampo; Lavelli e Rao in attacco, con Coletta alle loro spalle. La Francia risponde con il 4-4-2: Stawiecki tra i pali; Dodote, Kamara, Muzungu e Lucea compongono la linea difensiva; El Jamali, capitan Courcoul, Devernois e Ndjantou formano la mediana; davanti Mmadi e Merah.

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Gli Azzurrini iniziano con il piglio giusto, ma sono i francesi a crearsi la prima occasione del match con El Jamali, che ci prova da fuori trovando sulla sua strada un attento Siviero all’8’. I ragazzi di Nunziata non stanno a guardare e, al quarto d’ora, rispondono con una fiammata di Rao, che salta il diretto avversario e costringe Stawiecki a rifugiarsi in angolo. La gara cresce d’intensità con il trascorrere dei minuti e, al 31’, arriva l’episodio che rompe l’equilibrio: Muzungu atterra Lavelli in area e l’arbitro concede il rigore per l’Italia. Dagli undici metri si presenta Rao, che spiazza il numero 1 transalpino con un preciso destro rasoterra, portando avanti i suoi. Gli Azzurrini, galvanizzati dal gol, sfiorano il raddoppio tre minuti più tardi, sempre con il numero 11, che manda di un soffio alla sinistra della porta da buona posizione. La Francia prova a reagire al 37’, affidandosi a El Jamali, che, dopo essersi accentrato dalla sinistra, calcia a rete, ma il suo destro è facile preda dell’attento numero 1 azzurro. La formazione di Nunziata torna a farsi vedere dalle parti della porta francese al 43’, con Coletta, il cui destro ravvicinato è respinto da un reattivo Stawiecki, prima che, un minuto dopo, ci provi anche Sala dalla distanza, senza però inquadrare lo specchio della porta. Poi, allo scadere della prima frazione di gioco, si verifica un altro episodio che potrebbe cambiare gli equilibri della partita: Amey stende Ndjantou e il direttore di gara, esattamente come fatto dalla parte opposta del campo alla mezz’ora, concede il penalty, stavolta in favore dei transalpini. Dal dischetto si presenta Mmadi, che si fa ipnotizzare da un Siviero in versione saracinesca. Si va così al riposo sull’1-0 in favore dell’Italia.

Nel secondo tempo, che inizia con un paio di sostituzioni da parte dei transalpini, gli Azzurrini restano compatti e, al 59’, trovano la meritata rete del raddoppio con Mosconi, subentrato un minuto prima a Lavelli, che, di destro, trafigge l’estremo difensore francese, sfruttando nel migliore dei modi l’assist di De Pieri, entrato in campo anche lui un minuto prima al posto di Coletta. Il 2-0 pesa sulla Francia, mentre i ragazzi di Nunziata continuano a prendere campo e fiducia e, al 73’, costruiscono una doppia occasione, prima con il neoentrato Pafundi, poi con l’altro subentrato Mannini, ma sia il destro del numero 10 sia quello del numero 8 vengono disinnescati da Stawiecki. I transalpini provano timidamente a reagire con Tape, che ci prova senza fortuna dalla distanza all’89’, prima che De Pieri, nel primo dei tre minuti di recupero concessi dall’arbitro, si involi lungo la fascia destra e, con il mancino, sancisca il definitivo 3-0, che regala agli Azzurrini un meritato successo nell’atto conclusivo del La Nucía Under-20 International Tournament.

(FIGC)