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Ottimo inizio di stagione di Davide Frattesi, sia con la maglia della Lazio (tre gol nelle prime tre partite) sia con quella dell'Italia, con tanto di gol alla Turchia e una buona prestazione contro al Francia.

Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato proprio di Frattesi che in estate ha lasciato l'Inter per andare alla Lazio nonostante l'interesse di altre squadre, tra le quali la Juventus:

Getty Images

"Guardando il centrocampo dell'Italia e legando questo al mercato, ci rendiamo conto di un abbaglio e cioè che Frattesi è un grande centrocampista. E devono riconoscerlo anche quelli che facevano opposizione nel momento in cui Frattesi era stato accostato ala Juventus. Il problema di Frattesi qual era? Era che non giocava. All'Inter ha avuto momenti alti, altissimi. Se gioca titolare e non ha più il broncio, è un centrocampista dalle quotazioni importanti. A prescindere dal quasi gol di ieri, ha dimostrato di avere sostanza, qualità, personalità e autorevolezza"