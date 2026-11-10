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Brutta notizia per la Francia e per l'Inter: Marcus Thuram ha riportato un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare l'impegno con la sua Nazionale. L'attaccante nerazzurro ha già lasciato il ritiro dei Bleus e farà ora ritorno a Milano. Al suo posto il ct Zinedine Zidane ha scelto di convocare Eli Junior Kroupi, classe 2006 in forza al Bournemouth, alla prima chiamata con la selezione maggiore.