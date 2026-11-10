Problema muscolare per l'attaccante dell'Inter, che salterà i prossimi impegni della sua Nazionale

Fabio Alampi
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Barella-Thuram: l'Inter sulle spalle dei suoi leader. Sorpresa e delusione di inizio anno

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Brutta notizia per la Francia e per l'Inter: Marcus Thuram ha riportato un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare l'impegno con la sua Nazionale. L'attaccante nerazzurro ha già lasciato il ritiro dei Bleus e farà ora ritorno a Milano. Al suo posto il ct Zinedine Zidane ha scelto di convocare Eli Junior Kroupi, classe 2006 in forza al Bournemouth, alla prima chiamata con la selezione maggiore.

Marcus Thuram Francia

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