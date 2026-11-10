Problema muscolare per l'attaccante dell'Inter, che salterà i prossimi impegni della sua Nazionale
Barella-Thuram: l'Inter sulle spalle dei suoi leader. Sorpresa e delusione di inizio anno
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Brutta notizia per la Francia e per l'Inter: Marcus Thuram ha riportato un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare l'impegno con la sua Nazionale. L'attaccante nerazzurro ha già lasciato il ritiro dei Bleus e farà ora ritorno a Milano. Al suo posto il ct Zinedine Zidane ha scelto di convocare Eli Junior Kroupi, classe 2006 in forza al Bournemouth, alla prima chiamata con la selezione maggiore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Infortuni
FCINTER1908 / Inter, arrivano le prime notizie sull'infortunio di Marcus Thuram: le novità
Infortuni
Inter, uno stop dietro l'altro: anche Stankovic torna a Milano. La Serbia: "Lesione all'adduttore"
Infortuni
Sky conferma FCIN1908: "Thuram? Ci abbiamo lavorato e le prime indiscrezioni dicono che..."
Ultima ora
Ausilio: "Via al momento giusto. Sento Chivu e Baccin, non Marotta. Questa la mia Inter più forte"
Infortuni
Inter, tegola Thuram: infortunio al bicipite femorale. Lascia la Francia e torna a Milano
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti