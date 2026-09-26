Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Olanda ad Amsterdam, la Germania affronterà la Grecia. Bisseck potrebbe partire dal 1'

Gianni Pampinella
Screenshot 2026-09-03 alle 14.25.18

VIDEO / Bisseck, che stile: treccine a domicilio mentre gioca...alla Playstation

klopp jurgen
Getty Images

Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Olanda ad Amsterdam, la Germania affronterà la Grecia domenica sera (ore 20:45) . Si prevede che Jürgen Klopp apporterà dei cambi alla formazione che ha affrontato gli olandesi. Le assenze per infortunio di Jamal Musiala e Kai Havertz sono state compensate dall'arrivo anticipato di Florian Wirtz e Jonathan Burkardt. Di conseguenza, il commissario tecnico ha nuovamente a disposizione 24 giocatori, di cui 23 saranno convocati per la partita.

Colonia, rimpianto Bisseck

Secondo quanto riporta Kicker, è probabile che Nico Schlotterbeck vada in panchina, al suo posto potrebbe giocare Yann Bisseck. Schlotterbeck ha disputato solo due partite in Bundesliga con il Borussia Dortmund prima della sosta per le nazionali a causa di un infortunio subito ai Mondiali e potrebbe quindi avere bisogno di riposo. Il difensore dell'Inter, invece, vive un ottimo momento ed è probabile che Klopp lo schieri al centro della difesa insieme a Jonathan Tah.

Colonia, rimpianto Bisseck

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti