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Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Olanda ad Amsterdam, la Germania affronterà la Grecia domenica sera (ore 20:45) . Si prevede che Jürgen Klopp apporterà dei cambi alla formazione che ha affrontato gli olandesi. Le assenze per infortunio di Jamal Musiala e Kai Havertz sono state compensate dall'arrivo anticipato di Florian Wirtz e Jonathan Burkardt. Di conseguenza, il commissario tecnico ha nuovamente a disposizione 24 giocatori, di cui 23 saranno convocati per la partita.

Secondo quanto riporta Kicker, è probabile che Nico Schlotterbeck vada in panchina, al suo posto potrebbe giocare Yann Bisseck. Schlotterbeck ha disputato solo due partite in Bundesliga con il Borussia Dortmund prima della sosta per le nazionali a causa di un infortunio subito ai Mondiali e potrebbe quindi avere bisogno di riposo. Il difensore dell'Inter, invece, vive un ottimo momento ed è probabile che Klopp lo schieri al centro della difesa insieme a Jonathan Tah.