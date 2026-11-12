Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Italia-Francia 3-1 di Nations League, Pio Esposito ha parlato così:

"Vincere contro una Francia così forte è un motivo d'orgoglio per me, per il gruppo, per lo staff. Dobbiamo continuare con questo entusiasmo"

Abbraccio dopo il tuo rigore a Seba

"Avevo responsabilità in più perché dovevo far dimenticare il suo errore. Non ti nego che mi è pesato tanto quando l'ho visto sbagliare, sono contento anche per questo"

Tutta l'Italia pensa che ha trovato il nuovo bomber

"Ho sempre fatto il mio lavoro, il mio massimo con il massimo dell'impegno, spero di continuare così, l'unico segreto è il lavoro di tutti i giorni"

Mancini

"Siamo ripartiti tutti insieme con grande entusiasmo, un gruppo molto giovane ma anche giocatori esperti che ci aiutano. Un gruppo coeso, con entusiasmo"