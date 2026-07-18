Claude Askolovich è un noto giornalista francese (ha lavorato con e per Le NouvelObs, Le Point, Europe1 e Le Journal du Dimanche) e in questi giorni ha avuto modo di commentare le partite del Mondiale. Ha parlato di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, e del gol nella semifinale della Coppa del Mondo con una commozione incredibile.

«L'Argentina è il calcio, lo abbiamo sempre saputo e lo sappiamo di nuovo grazie a Messi e Lautaro», ha detto.

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«Il calcio è quella passione assoluta che l'Argentina incarna meglio di chiunque altro. Ho sentito e visto le parole e le lacrime di Lautaro che ha segnato contro l'Inghilterra il gol che è valso la finale. Lautaro alla fine si è scusato perché piangeva. Ho invidiato quell'uomo, io che ho avuto un'infanzia facile e le cui prime scarpe da calcio non sono state un miracolo. Lautaro ha 29 anni, è ancora il ragazzo grato che ieri, dallo spogliatoio, ha chiamato sua madre», aggiunge Askolovitch.

«È quello che ha detto Lautaro, che giocava per la sua famiglia e che non era sempre facile essere una riserva, perché sì, questo guerriero ha a disposizione solo pochi minuti di gioco in ogni partita. Che bella storia. Allora ho capito che avevo tutto il calcio davanti a me in Lautaro e che, grazie a lui, vedere la sua nazionale finalista ai Mondiali mi sembrava la cosa più giusta dell'universo. E potrebbe sembrare strano, ma è al tempo stesso naturale. Strano per i motivi che conosciamo, dalla finale persa nel 2022 dalla Francia, ma naturale, perché il calcio è quella passione assoluta che l'Argentina incarna meglio di chiunque altro. E poi, lo abbiamo sempre saputo, una passione bella e impura, quindi inconfutabile», ha aggiunto.

«L'Argentina è calcio. Lo abbiamo sempre saputo e lo sappiamo di nuovo grazie a Lautaro Martínez e Lionel Messi , un vecchio ragazzo di 39 anni che non vuole che finisca», ha concluso il giornalista francese.

(Fonte: infobae.com)