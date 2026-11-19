Si è conclusa l'ultima finestra di impegni delle Nazionali di questo 2026, con undici giocatori nerazzurri che sono stati protagonisti nelle ultime partite della fase a gironi della Nations League e nelle amichevoli internazionali.

Inter, i numeri dei nazionali nella sosta

Sono dieci i giocatori dell'Inter sono scesi in campo con le rispettive Nazionali, per un totale di 1244 minuti giocati complessivamente, con 4 gol e 1 assist a referto.

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ITALIA

Una vittoria e una sconfitta per l'Italia nelle ultime due giornate della fase a girone della Nations League, con l'esaltante 3-1 sulla Francia reso vano dal k.o. per 4-1 subito in casa del Belgio, che ha condannato gli Azzurri al terzo posto nel Gruppo 1. Pio Esposito ha continuato a brillare con la maglia della Nazionale, andando a segno in entrambe le sfide e mantenendo una media reti strabiliante in azzurro: Esposito ha realizzato una doppietta contro la Francia e la rete del momentaneo vantaggio contro il Belgio, raggiungendo così la doppia cifra con la maglia dell'Italia. I tre gol messi a segno in queste due partite gli hanno consentito di bruciare nuovi traguardi di precocità: con 10 reti segnate in 15 presenze, Pio è diventato il secondo giocatore più giovane della storia (21 anni, 4 mesi e 18 giorni) a raggiungere la doppia cifra con la maglia dell'Italia alle spalle di Meazza (20 anni, 5 mesi e 30 giorni). Anche Barella, Bastoni e Dimarco hanno preso parte a entrambe le sfide: il difensore e il centrocampista, rispettivamente alla 48ª e 75ª presenza in azzurro sono stati schierati titolari insieme a Esposito, mentre l'esterno, arrivato a 40 apparizioni in Nazionale, è entrato a gara in corso in entrambe le occasioni, servendo l'assist per Frattesi nel secondo gol dell'Italia contro la Francia. La squadra di Mancini ha chiuso al terzo posto il Gruppo 1 con 10 punti conquistati, mancando così l'accesso alla fase finale della Nations League 2027.

Nations League, Gruppo 1 - League AItalia-Francia 3-1 | Esposito 90' (2 gol), Bastoni 90', Barella 90', Dimarco 28' (1 assist)

Belgio-Italia 4-1 | Esposito 90' (1 gol), Bastoni 90', Barella 90', Dimarco 45'

BRASILE

Novanta minuti in campo per Carlos Augusto con il Brasile: nell'amichevole contro il Giappone, l'esterno nerazzurro è tornato a vestire la maglia verdeoro a un anno di distanza dall'ultima volta, che era stata proprio un'amichevole contro la Nazionale nipponica giocata nell'ottobre 2025: si tratta della quinta presenza assoluta per Carlos con il Brasile. Il match si è concluso sul punteggio di 3-2 per i Samurai Blu, che si sono portati sul 2-0 con Kubo e Nakamura prima di subire la rimonta brasiliana siglata dalla doppietta di Vinicius: nel finale, però, il gol di Sakamoto al minuto 91 ha regalato il successo al Giappone. Carlos non è sceso in campo nel secondo match giocato dal Brasile, terminato con una vittoria per 0-7 contro Singapore.

AmichevoliGiappone-Brasile 3-2 | Carlos Augusto 90'

Singapore-Brasile 0-7 | Carlos Augusto 0'

CROAZIA

Una sconfitta e una vittoria per la Croazia di Petar Sucic, protagonista in entrambi i match giocati con la sua Nazionale, impegnata nel Gruppo 3 della League A. Il centrocampista nerazzurro, schierato titolare in entrambe le occasioni dal ct Bilic, è andato a segno nella gara giocata a Wembley contro l'Inghilterra: Petar è stato reattivo a sfruttare un errore in disimpegno della retroguardia inglese su azione di corner per siglare il gol del momentaneo 1-1 con una zampata di destro da posizione ravvicinata. Si tratta del suo terzo gol in 27 presenze con la maglia della Nazionale croata. I padroni di casa hanno poi conquistato i 3 punti grazie al rigore realizzato da Kane al minuto 64'. Sucic ha giocato tutti i 90' della gara interna vinta 2-1 contro la Repubblica Ceca, decisa dalle reti di Perisic e Majer: la Croazia ha chiuso il girone al terzo posto a quota 6 punti.

Nations League, Gruppo 3 - League AInghilterra-Croazia 2-1 | Sucic 70' (1 gol)

Croazia-Repubblica Ceca 2-1 | Sucic 90'

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FRANCIA

Si chiude in modo positivo la fase a gironi della Francia, che dopo la sconfitta per 3-1 a San Siro contro l'Italia supera 2-1 la Turchia a Bordeaux e conquista così il primo posto nel Gruppo 1, con conseguente qualificazione ai quarti di finale di Nations League. Andy Diouf, arrivato a quota 5 presenze con la Francia, è sceso in campo in entrambe le occasioni: a San Siro è stato inserito all 77' al posto di Truffert, mentre contro la Turchia è stato schierato titolare da Zinedine Zidane. Andy è rimasto in campo per tutti i 90', con la Francia che si è portata sul 2-0 grazie all'autorete di Topcu e al raddoppio siglato da Kroupi, mentre nel finale la Turchia ha accorciato le distanze con Bardacki.

Nations League, Gruppo 1 - League AItalia-Francia 3-1 | Diouf 13'

Francia-Turchia 2-1 | Diouf 90'

INGHILTERRA

Due vittorie su due per l'Inghilterra, che batte la Croazia a Wembley e la Spagna al Riyadh Air Metropolitano di Madrid per chiudere al primo posto il Gruppo 3 di League A: grazie al 2-1 sulla Croazia e al 2-3 in Spagna gli inglesi hanno certificato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Dopo non aver giocato il match interno contro la Croazia, Djed Spence è sceso in campo nel finale della sfida contro i campioni del mondo in carica: Tuchel lo ha inserito al minuto 83, per difendere il gol di vantaggio nel finale di gara. L'esterno nerazzurro, alla 15ª presenza con la sua Nazionale, è tornato a giocare con l'Inghilterra dopo la finale per il terzo posto dei Mondiali nordamericani.

Nations League, Gruppo 3 - League AInghilterra-Croazia 2-1 | Spence 0'

Spagna-Inghilterra 2-3 | Spence 7'

POLONIA

Ottantuno minuti in campo per Piotr Zielinski con la sua Polonia, che trova una sconfitta per 2-1 in casa della Romania e un 1-1 interno con la Svezia nelle ultime due giornate del Gruppo 4 della League B. Con questi risultati, la Nazionale polacca chiude al terzo posto nel proprio girone e certifica la propria permanenza nella League B. Zielinski, alla 114ª presenza con la Polonia, è sceso in campo da titolare con la fascia da capitano al braccio nella sfida giocata a Wroclaw, terminata 1-1 grazie alle reti di Benedyczak e Larsson.

Nations League, Gruppo 4 - League BRomania-Polonia 2-1 | Zielinski 0'

Polonia-Svezia 1-1 | Zielinski 81'

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SVIZZERA

Novanta minuti, un altro clean sheet, primo posto e promozione in League A blindata: Manuel Akanji ha guidato la sua Svizzera al primo posto nel Gruppo 1 di League B, blindato grazie al pareggio per 0-0 in casa della Slovenia. Il difensore nerazzurro, arrivato alla presenza numero 92 con la sua Nazionale, non ha poi giocato nella vittoria interna per 4-0 contro la Scozia, che ha consentito alla Svizzera di chiudere il girone a quota 16 punti, frutto di 5 vittorie e un pareggio in 5 partite.

Nations League, Gruppo 1 - League BSlovenia-Svizzera 0-0 | Akanji 90'

Svizzera-Scozia 4-0 | Akanji 0'

TURCHIA

Si chiude con due sconfitte il girone della Turchia, battuta 1-2 a Smirne e 2-1 dalla Francia a Bordeaux: la Nazionale allenata dal commissario tecnico Yalcin termina così all'ultimo posto in classifica nel Gruppo 1 di League A a quota 0 punti, condannata alla retrocessione in League B. Hakan Calhanoglu è sceso in campo in entrambe le occasioni: il centrocampista nerazzurro, che ha toccato quota 110 presenze con la Nazionale turca, è entrato al minuto 58 della sfida contro il Belgio ed è rimasto in campo per 81' nel match contro la Francia.

Nations League, Gruppo 1 - League ATurchia-Belgio 1-2 | Calhanoglu 32'

Francia-Turchia 2-1 | Calhanoglu 81'

(Fonte: Inter.it)