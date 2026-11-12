Il centrocampista nerazzurro ha segnato la rete del momentaneo 1-1

Fabio Alampi
Sucic Croazia

VIDEO/ Sucic: "Gol annullato a Gvardiol? L'arbitro ci ha detto che..."

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I calciatori dell'Inter continuano a rendersi protagonisti in giro per l'Europa con le rispettive Nazionali. Oltre a Pio Esposito, a segno durante Italia-Francia, c'è gloria anche per Petar Sucic: il centrocampista nerazzurro ha realizzato il gol del momentaneo 1-1 a Wembly, in occasione di Inghilterra-Croazia, sfruttando uno scellerato retropassaggio di Quansah.

England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5

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