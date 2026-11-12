VIDEO FCIN1908 / Upamecano: "Pio Esposito è molto forte, non è stato facile marcarlo"

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Francesco Pio Esposito è una sentenza. L'attaccante dell'Inter, schierato titolare da Mancini, ha segnato contro la Francia il gol dell'1-1 dopo il vantaggio dei francesi firmato Olisé.

Per Esposito si tratta del gol numero 8 in Nazionale alla sua 14° partita, numeri clamorosi per l'attaccante nerazzurro che continua a fare la differenza anche in Nazionale.

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"Francesco Pio Esposito raggiunge quota otto gol in Nazionale alla sua quattordicesima presenza, all'età di 21 anni e 137 giorni; l'ultimo a fare meglio nelle prime 14 gare in azzurro è stato Christian Vieri nel 1998, mentre l'unico a trovare l'ottavo gol in Nazionale più giovane di Esposito è stato Giuseppe Meazza nel 1931, a 20 anni e 155 giorni", scrive Opta.