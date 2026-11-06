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Non c'è Josep Martinez nella lista dei convocati della Spagna per i prossimi impegni di Nations League contro Repubblica Ceca e Inghilterra, in programma il 12 e il 15 novembre. Il portiere dell'Inter, rientrato nel giro della sua Nazionale a settembre dopo un'assenza di 5 anni, resterà così ad Appiano Gentile durante questa sosta. Il ct Luis de la Fuente, oltre agli intoccabili Unai Simon e David Raya, riabbraccia Joan Garcia (indisponibile a settembre) e premia Alvaro Valles, estremo difensore del Betis.