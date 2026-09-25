Gli Azzurrini si impongono nella prima gara del torneo in Croazia: a segno il difensore dell'Inter
VIDEO / Bovio a FCIN1908: "Nel gol ho messo tutta la cattiveria possibile"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Vittoria di carattere della Nazionale Under 19, che supera 2-1 la Francia a Kotoriba e inaugura con un successo il proprio cammino nel torneo amichevole in programma in Croazia fino al 5 ottobre. Tre punti che proiettano momentaneamente gli Azzurrini in testa alla classifica.
L’Italia sblocca il risultato al 23’ con Simone Lontani, attaccante del Parma, ma al 60’ deve fare i conti con l’espulsione di Christian Fogliaro. Il giocatore del Monza, già ammonito, rimedia il secondo cartellino giallo e lascia i compagni in dieci. I transalpini ne approfittano cinque minuti più tardi, trovando al 65’ il pareggio su calcio di rigore, trasformato da Adam Ayari, ala del Paris Saint-Germain.
Nonostante l’inferiorità numerica, però, gli Azzurrini non si arrendono e nel finale piazzano il colpo del ko. All’88’ Leonardo Noah Bovio, difensore dell’Inter, firma il definitivo 2-1 e regala alla squadra di Massimiliano Favo una preziosa vittoria all’esordio.
(figc.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA