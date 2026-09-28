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Seconda partita di Nations League per l'Italia, chiamata a riscattare la sconfitta dell'esordio contro il Belgio. Gli Azzurri saranno di scena questa sera in Turchia: per l'occasione il ct Roberto Mancini ha convocato 23 calciatori. Come noto, Barella è rimasto a Coverciano insieme ad altri 9 elementi per lavorare in vista del prossimo match contro la Francia. Presenti i fratelli Esposito, rientra dalla squalifica Bastoni.

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I convocati:

Portieri: 1 Donnarumma, 12 Carnesecchi, 14 Vicario.

Difensori: 2 Kayode, 3 Ruggeri, 5 Calafiori, 19 Scalvini, 20 Ghilardi, 21 Bastoni, 22 Di Lorenzo.

Centrocampisti: 4 Romano, 6 Fagioli, 8 Tonali, 13 Mandragora, 15 Doumbia, 16 Frattesi.

Attaccanti: 7 P. Esposito, 9 Kean, 10 Raspadori, 11 Scamacca, 17 Cambiaghi, 18 Vergara, 23 S. Esposito.