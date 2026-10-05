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Dopo l’ottimo pareggio contro la Francia, l’Italia questa sera al Dall’Ara affronterà la Turchia con l’obiettivo di blindare il terzo posto nel girone. Roberto Mancini dovrà fare a meno di Moise Kean tornato a casa per un affaticamento. Al momento è in vantaggio Gianluca Scamacca che fin nelle precedenti tre gare non è mai partito titolare a differenza di Pio Esposito che Mancini vuol fare riposare.

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“Pio in Turchia ha preso botte, le ha date, è caduto, si è rialzato e ha anche segnato: un apporto prezioso, un punto di riferimento utile anche nella tempesta. Scamacca, qui a Bologna, è alla ricerca del primo squillo dentro la cura Roberto Mancini, avendo segnato un solo gol in Nazionale sotto la gestione Luciano Spalletti a Londra tre anni fa”, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

“Tre nove non sono pochi visti i tempi: le gerarchie appaiono logiche e blindate – Pio sopra a tutti -, ma la possibilità di scelta è una variabile non sempre scontata. Pio Esposito, stasera, resterà a guardare, almeno in avvio di partita: per lui questa parentesi di Nations League, lunga come mai prima, è stata un ennesimo, precoce, banco di prova superato e ora ecco una inevitabile pausa per riprendere fiato”.

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“Il nove, per una sera, sarà Gianluca: Scamacca sa far girare la squadra e attaccare bene lo spazio: l’occasione per insidiare il regno di Pio è finalmente arrivata. L’interista è in fuga nelle preferenze di Roberto Mancini”.