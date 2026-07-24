Sarà lo Stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano ad ospitare giovedì 12 novembre (ore 20.45) Italia-Francia, penultimo incontro della Nazionale nel Gruppo 1 della Lega A della Nations League.

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Definita così anche l'ultima sede di gara del girone degli Azzurri, che faranno il loro esordio il 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma per poi affrontare il 28 la Turchia all'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa.

L'Italia - che venerdì 2 ottobre farà visita ai Bleus allo Stade de France di Saint-Denis - chiuderà la prima finestra stagionale dedicata alle nazionali tornando ad affrontare la Turchia il 5 ottobre allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

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La Nazionale torna Milano a un anno dalla sconfitta (1-4) con la Norvegia nell'ultimo incontro del girone delle qualificazioni al Mondiale e due anni dopo il ko (1-3) con la Francia in Nations. L'Italia ha perso le ultime tre gare disputate a Milano, dove gli Azzurri hanno mantenuto un'imbattibilità durata 96 anni: dall'1-2 del gennaio 1925 con l'Ungheria (al Campo Milan, mentre nel 1911 l'altra sconfitta con gli ungheresi era arrivata all'Arena Civica) all'1-2 dell'ottobre 2021 con la Spagna al 'Meazza'.

Il calendario degli azzurri nel gruppo A1: 25 settembre (ore 20.45): Italia-Belgio - Stadio Olimpico, Roma 28 settembre (ore 20.45): Turchia-Italia - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa 2 ottobre (ore 20.45): Francia-Italia - Stade de France, Saint-Denis 5 ottobre (ore 20.45): Italia-Turchia - Stadio Renato Dall'Ara, Bologna 12 novembre (ore 20.45): Italia-Francia - Stadio Giuseppe Meazza, Milano 15 novembre (ore 20.45): Belgio-Italia - Stadio Re Baldovino, Bruxelles