Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha diramato i convocati per la partita di stasera contro il Belgio a Bruxelles
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Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha diramato i convocati per la partita di stasera contro il Belgio a Bruxelles, ultima della fase a gironi di Nations League, decidendo di escludere Sebastiano Esposito oltre a Ricci, Gatti e Palma.
Sono invece nella lista dei prescelti Pisilli, Ahanor e, per la prima volta, Cisse e Liberali. Questa la lista completa: Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario; difensori: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini; centrocampisti: Nicolò Barella, Alphadjo Cissé, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali; attaccanti: Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara.
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