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C'è grande curiosità attorno alla prima Nazionale del Roberto Mancini-bis. Esordio venerdì all'Olimpico contro il Belgio per il match di Nations League: ecco la probabile formazione degli Azzurri dopo le ultimissime prove di questa mattina.

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Sky racconta che il dubbio dopo l'allenamento di oggi a Coverciano è soltanto uno: o Zaniolo o Cambiaghi a destra nel tridente d'attacco, con il primo favorito. A sinistra provato oggi a lungo Kean, con l'interista Pio Esposito a guidare l'attacco.

A centrocampo Romano è più di una tentazione: va verso la titolarità in cabina di regia, con il nerazzurro Barella e Tonali come mezzali. In difesa pronti Di Lorenzo e Calafiori come terzini, al centro Mancini e Coppola visto che Bastoni è out per squalifica.