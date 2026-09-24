C'è un giovane che sta impressionando tutti a Coverciano in questi giorni. Direttamente dal ritiro della Nazionale, l'inviata di Sky Sport Giorgia Cenni ha parlato così di un giocatore allenato da Roberto Mancini.

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"C'è già l'idea Alessandro Romano titolare, può debuttare subito. Sta impressionando tutti gli addetti ai lavori qui a Coverciano.

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Inter sul ‘gioiello’ Romano, ecco chi è: età, ruolo, idolo, quanto è costato al Cagliari e non solo Lo dicono gli allenatori (vedi le parole di Pisacane, ndr), ma gli stessi giocatori anche ne parlano benissimo (vedi le parole di ieri di Frattesi, ndr)", ha detto.

(Fonte: SS24)