C'è un giovane che sta impressionando tutti a Coverciano in questi giorni: lo racconta l'inviata di Sky Sport.
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C'è un giovane che sta impressionando tutti a Coverciano in questi giorni. Direttamente dal ritiro della Nazionale, l'inviata di Sky Sport Giorgia Cenni ha parlato così di un giocatore allenato da Roberto Mancini.
"C'è già l'idea Alessandro Romano titolare, può debuttare subito. Sta impressionando tutti gli addetti ai lavori qui a Coverciano.
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(Fonte: SS24)
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